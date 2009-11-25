'Libya ile işbirliğini geliştireceğiz'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya yaptığı ziyaretin çok verimli geçtiğini, bundan sonraki süreçte iki ülke bakanlarının bir araya gelerek işbirliği sürecini geliştireceklerini bildirdi.



Libya Başbakanı Bağdadi Ali El Mahmudi ile Başbakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan "dost ve kardeş ülke" diye vurguladığı Libya'ya ziyaretinde kendisine Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanı sıra milletvekilleri ile 250'yi aşkın iş adamının refakat ettiğini söyledi.



Ziyaretin amacını, "iki ülke arasındaki tarihi ve köklü ikili ilişkiler ile uluslararası işbirliğine yeni bir ivme kazandırma" diye ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Dün sabah değerli kardeşim Bağdadi ile önce baş başa görüşmemiz oldu. Ardından, heyetler arası, çok çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Esasen ikili olan ilişkilerimizi daha ileri nasıl götürebiliriz bunun karşılıklı düşünce alışverişini yaptık. 2008 sonu itibariyle 1,4 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi bu yıl sonu itibariyle 2 milyar dolara ve 5 yıl içinde de nasıl 10 milyar dolara çıkarabiliriz bunun görüşmelerini yaptık.



Tabii her iki tarafta da bu hedeflere yönelik bir siyasi iradenin olduğunu görmek gerçekten beni çok çok mutlu etti."



İkili anlaşmalar



Erdoğan, iki ülke arasında 8 anlaşmanın imzalandığını belirtirken, gülerek, "Bizde bir laf vardır yarı Türkçe yarı Arapça (et tekraru ahsen, velev kane yüz seksen)" dedi ve anlaşmalara ilişkin şu bilgileri verdi:



"Dış ticaret ve müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektuplarına ilişkin mutabakat zaptı, gerçekten bu noktada değerli kardeşim Bağdadi'nin ileri sürdüğü teklif çok çok önemliydi ve yol açıcıydı. Yani bunu 3 kategoride gerçekleştirelim, birinci kategoride Ziraat Bankası, İş Bankası ve Libya Bankasının müşterek olarak sermayelerini 1 milyar dolara çıkarmalarını temin edelim... Ve bu onlardan gelecek teminat mektupları zaten 'kabul' dendi. İkinci kategoride Halk Bankası, Vakıfbank onlardan gelecek teminat mektupları üzerinde çalışalım dendi. Üçüncü kategoride ise özel sektör bankalarının Hazine, Maliye gibi devletin referansıyla vereceği teminat mektupları olsun ki bunları kabul edelim dedik.



İkincisi, Afrika'da ortak yatırımlarla ilgili bir mutabakat zaptı. Yani eğitim, sağlık, inşaat, ulaşım bir çok konularda. Üçüncüsü ortak tarım yatırımlarının güçlendirilmesi mutabakat zaptı. Bayramdan sonra süratle bunun adımlarını atma kararını verdik. Dördüncüsü tarımsal işbirliği mutabakat zaptı,beşincisi yatırım ajansları arasında işbirliği mutabakat zaptı, altıncı ulaştırma işbirliği protokolü, yedincisi yatırımların korunması ve teşviki anlaşması... Ve sonuncusu ki Kurban Bayramı'nda iki bayramı bir arada kutlayacağımız bir mutabakat o da vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması. Geçen Ramazanda Suriye ile böyle bir anlaşma imzaladık, Kurban Bayramın'da da Libya ile vizelerin kaldırılması anlaşmasını imzalamış olduk."



Bunun yanında bazı imzalanacak anlaşmaların da öngörüşmelerini yaptıklarını kaydeden Başbakan Erdoğan, çifte vergilendirmenin önlenmesi, yüksek düzeyli işbirliği konseyinin kurulması gibi konuların bunlar arasında olduğunu söyledi.



Mahmudi'den Erdoğan' kutlama



Libya Başbakanı Bağdadi Ali El Mahmudi de, "Burada Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, Arap bölgesiyle ilgili konularda ve özellikle Filistin konusunda, Araplar arasındaki entegrasyon ve Araplarla Türkiye arasındaki işbirliğine verdiği destek, önem ve cesaretten dolayı kutluyorum" dedi.



Mahmudi, şunları kaydetti:



"Özellikle Filistin konusuyla ilgili Somali problemi ve birlikte üyesi olduğumuz kuruluşlardaki hareket tarzında olduğu gibi, BM'nin yapısının değişmesiyle ilgili ve lider kardeşimin BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ele aldığı konuların gerçekleştirilmesinde atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardık. Veto hakkıyla ilgili ve BM'nin reformuyla ilgili."



Libya Başbakanı Mahmudi, Libya ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinde tam bir mutabakat içerisinde bulunduklarını vurgulayarak, Libya tarafı olarak taahhüt ettikleri anlaşmalar konusunda ellerinden gelen bütün çabayı sarf edeceklerini söyledi.

