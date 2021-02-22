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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi düzenlendi.

Başağa'nın yakın çevresinden bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı'nın konvoyuna otoyoldayken zırhlı bir araçtan ateş edildiğini belirtti, polisin de karşılık verdiğini ifade etti.

Kaynak, iki saldırganın gözaltına alındığını, üçünüsünün ise hastanede olduğunu belirtirken "Bakan iyi durumda" dedi.

Başağa'nın suikast girişiminin meydana geldiği sırada İçişleri Bakanlığı'na bağlı yeni bir güvenlik ünitesine düzenlediği rutin ziyaretten dönmekte olduğu belirtildi.

58 yaşındaki Başağa, 2018'den bu yana Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin İçişleri Bakanlığı'nı yürütüyor.