Libya harekatının lideri kim olacak?

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Libya harekatının liderliğini birkaç gün içinde devredeceklerini söyledi. İlk seçenek İngiltere veya Fransa'nın önderliğiyken, ikinci seçenek NATO. Ancak Türkiye, Fransa ve Almanya'nın, liderliği NATO'nun devralmasına ilişkin itirazları aşılamadı.

Şili ziyaretinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, harekatın başlangıç hedeflerine ulaşmasıyla liderliği birkaç gün içinde devredeceklerini söyledi.

Obama NATO'nun harekatın koordinasyonunu üstleneceğini ifade etti. Ancak NATO'nun Brüksel'deki toplantısından dün de bir uzlaşma çıkmadı.

Harekatın NATO komutasına girmesi için 28 üyenin de onayı gerekiyor. Türkiye ise buna karşı çıkıyor.

Ankara NATO'nun devreye girmesi durumunda Arap ülkelerindeki tepkinin yoğunlaşmasından endişe ediyor.

ABD'nin, NATO seçeneğinin devre dışı kalması durumunda komutayı Fransa ya da İngiltere'ye devretmeyi düşündüğü, ancak iki ülkenin bu konuda rekabet halinde oldukları anlaşılıyor.

Türkiye ise Pazar günkü ilk toplantıda, hem uçuşa yasak bölgenin daraltılmasını hem de operasyonun olası sivil kayıpları göz önüne alınarak yumuşatılmasını talep etmişti.

Ankara harekatın ilk iki gününde Fransa'nın oynadığı rolden de rahatsız.

Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Fransa'nın BM kararının icracısı gibi öne çıkmasını anlamakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

Öte yandan Brüksel'deki toplantıda İngiltere ve İtalya NATO'nun komutayı devralması konusunda ısrarcı oldu.

İngiltere Başbakanı David Cameron ittifakın komuta-kontrol tecrübesinin bu harekat için son derece faydalı olacağını dile getirdi.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ise NATO'nun dahil olmaması durumunda, üslerini Libya harekatında kullandırma kararını gözden geçirebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama NATO'ya itiraz eden ülkeleri ikna etmek için devreye girdi ve liderlerle telefonda görüştü.

Geceyarısı gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başbakan Erdoğan, Ankara'nın nihai tavrını bugün partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmada açıklayacağını söyledi.



Harekatta üçüncü gece



ABD, İngiltere ve Fransa öncülüğünde oluşturulan koalisyonun Libya'daki hedeflere yönelik saldırıları dün gece de sürdü.

Gece başkent Trablus'tan şiddetli patlama ve uçaksavar sesleri yükseldi.

Libya yetkilileri başkent yakınlarındaki bir donanma üssünün yanı sıra bir balıkçı köyünün de hedef alındığını açıkladı.

Muammer Kaddafi'nin önceki gece vurulan karargahı yakınlarından da yine patlama sesleri geldiği bildiriliyor.

Önceki geceki olayın ardından ABD, İngiltere ve Fransa liderlerinden Kaddafi'nin özel olarak hedef alınmadığı açıklamaları geldi.

Ancak gerek İngiltere'de gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda fikir ayrılıkları gözleniyor.

İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox'un ardından Başbakan David Cameron da Kaddafi'nin hedef alınmasının meşru olabileceğini dile getirdi. Ancak Genelkurmay Başkanı David Richards buna karşı çıktı.

ABD'de Başkan Obama ile Savunma Bakanlığı arasında benzer bir ayrışmanın olduğu yorumları yapılıyor.

BM Güvenlik Konseyi, sivillerin korunması adına, işgal hariç her türlü önlemin alınmasını öngörüyordu.

Bunun Kaddafi'nin hedef alınması ya da devrilmesini de içerip içermeyeceği ise tartışma yaratıyor.



Çatışmalar sürüyor



Koalisyon güçlerinin harekatı sürerken, Kaddafi güçlerinin isyancılara yönelik saldırıları da devam etti.

Ülkenin batısında hala isyancıların kontrolünde olan tek kent olan Misrata'ya yönelik saldırıda 9 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Kent sakinleri Kaddafi güçlerinin direnişi kırmak için kentin suyunu kestiklerini aktarıyor.

Öte yandan isyancıların, doğudaki kaleleri Bingazi'den çıkarak Kaddafi güçlerine saldırmayı denediği ancak tank ateşiyle geri püskürtüldüğü öğrenildi.