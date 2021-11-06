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Dünya

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş görevinden uzaklaştırıldı

06 Kasım 2021 23:30

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Başkanlık Konseyi tarafından yayımlanan resmi kararda, Menguş'un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kararda, Menguş'un, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi" nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

Necla el-MenguşLibyaLibya Dışişleri BakanıMenguş
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