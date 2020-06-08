Libya'da Trablus güçleri ilerlemeye devam ediyor: Hafter'den iki bölge daha alındı

Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin asker kuvvetleri, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'ndan alındığını duyurdu.

Sirte ve Cufra'nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Birimi'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Carif ve Kıbeybe bölgelerinin milislerden arındırıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Söz konusu bölgelerin, cumartesi günü başlatılan "Zafer Yolları" isimli operasyon kapsamında kurtarıldığı ifade edildi.

Libya ordusu dün, Sirte kentinden Hafter güçlerini çıkarmak için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırmıştı.

Libya ordusu cumartesi günü Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı güçlerin elinden almıştı.