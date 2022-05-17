Libya'da Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa, Trablus'a geldi; çıkan çatışmaların ardından başkentten ayrıldı

Libya'da Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a gelmesinin ardından şehirde çatışmalar çıktığı ifade edildi.

Rus haber ajanslarının Al-Hadath TV'den aktardığına göre çatışmalar Başağa yanlıları ile görevi bırakmayı reddeden geçici başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi destekleyenler arasında çıktı. Dibeybe hükümeti atanmış değil, sadece seçilmiş bir lidere devredeceğini söylüyor.

AA muhabirine konuşan Ulusal Birlik Hükümeti kaynakları, çatışmalar üzerine Savunma Bakanlığına bağlı 444 Tugayı'nın Başağa'nın kentten güvenli şekilde ayrılmasını sağladığını aktardı.

Başağa hükümetinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Başağa ve beraberindeki bazı kabine üyelerinin başkent Trablus'tan ayrıldığı doğrulandı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya’da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.