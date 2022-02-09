Libya'da parlamento yeni başbakanı açıklayacak; Dibeybe yetkilerini devretmeme konusunda kararlı

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Libya parlamentosu, perşembe günü geçiş hükümetine liderlik etmesi için seçtiği yeni başbakanı duyuracak. Açıklamadan sonra ülkede yeni bir iktidar kavgası yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi değiştirme girişimi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan demokratik seçimler gerçekleşmedikten ve yeni bir takvim netleşmedikten sonra gündeme gelmişti.

Milletvekilleri Dibeybe'nin yetkisinin 24 Aralık itibariyle bittiğini savunurken Libya lideri görevi devretmeyi reddetti.

Libya Temsilciler Meclisi'nin perşembe günü yapacağı görüşmede eski içişleri bakanı Fethi Başağa'yı veya Elçi Müsteşar Halid el-Baybas'ı başbakan seçtiklerini açıklayacak.

İki aday da pazartesi günü Tobruk'ta görevi Dibeybe'den devralmaları durumunda hayata geçirmek istediklerine dair planlarını sundu.

Öte yandan Dibeybe salı günü iktidarı devretmeyeceğini söyledi. Siyasi anlaşmazlığı kutuplaşmanın çok yüksek seviyede olduğu ülkede gruplar arasında çatışmalara sebep olabileceği düşünülüyor.