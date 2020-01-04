Libya'da General Hafter, Türkiye'ye karşı 'cihat' çağrısında bulundu: Türkiye'nin meczup sultanı ulusal bir savaşı körüklüyor

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Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve TBMM'nin tezkere kararıyla Türkiye'nin askeri destek sağlayacağı Trablus hükümetine karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter, Türkiye'ye karşı "cihat" çağrısında bulundu. Hafter, "Türkiye'nin meczup Sultanı ulusal bir savaşı körüklüyor" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre "Ankara'nın Libya'yı işgal etme kararı aldığını" söyleyen Hafter, "Türkiye'nin dost canlısı insanları bu dengesiz kumarbaza karşı direnmelidir" diye konuştu.

Bengazi'de konuşan Hafter, "Türkiye'nin meydana okumasını kabul ettiklerini" söylerken, cihat çağrısında bulundu. Libya Ulusal Ordusu başkent Trablus'taki Mutabakat Hükümeti'ni "vatana ihanetle" suçladı.

TBMM, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebinin ardından Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi onaylamıştı ve karar Resmî Gazete'de yer aldı.