Libya'da ateşkes ümidi kısa sürdü; saha tekrar ısınıyor

Sabah saatlerinde, Moskova'da yapılan Libya'da ateşkes görüşmelerinin tek taraflı anlaşmazlıkla sonuçlandığı bilgisinin duyurulmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı öğlen saatlerinde Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'ın Trablus'taki Birleşmiş milletler destekli Ulusal mutabakat Hükûmeti ile anlaşmaysa "sıcak" baktığını belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla eş zamanlı olarak ajanslardan Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a yönelik saldırılarını tekrar başlatmak için hazırlıklarında son noktaya geldiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığı belirtildi ve yerel istişareler için 2 güne ihtiyaç duyulduğu açıklandı.

Öte yandan ajanslardan geçen bilgilerde Hafter güçlerinin tekrar Trablus'un güneyinde toplandığı açıklandı. Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını bildirdi.