Libya Başkonsolosu'nun evi soyuldu

Libya Başkonsolosu Salahattim Alkasah'ın İstanbul Sarıyer’de bulunan evi 3 kişi tarafından soyuldu. 3 kişi Libya Başkonsolosunun evinin de bulunduğu iki daireden toplamda 800 bin liralık altın ve ziynet eşyasını çaldı.

Sarıyer’de lüks bir siteye, aile görünümü vererek giren 3 kişi, Libya Başkonsolosu Alkasah'ın evinin de aralarında bulunduğu daireyi soydu. Daire sahipleri hırsızlık olayını önce site yönetimine ardından polise haber verdiler.

Yapılan inceleme sonucu Libya Başkonsolosu'nun oturduğu daireden 500 bin lira diğer daireden ise yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi.

Polis güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin izini Maltepe'de buldu. Bir eve yapılan baskında Ebru U., Ayşe Ç. ile Mine Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada bir miktar altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Polis tarafından sorgulanan şüphelilerden Ebru U.'nun daha önceden 44 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıkları tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)