Libya Başbakanı Sarraj, yetkilerini hükümete devretmek istediğini duyurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez Sarraj , yetkilerini ekim sonuna kadar yürütme organına devretme niyetinde olduğunu açıkladı.

Bir süredir istifa etmeyi düşündüğü konuşulan Sarraj, devlet televizyonunda yayınlanan bir konuşmasında, ekim ayı sonuna kadar görevinden ayrılma niyetinde olduğunu ilan etti.

"Görevlerimi en geç Ekim sonuna kadar bir sonraki yürütme makamına devretme konusundaki samimi arzumu beyan ediyorum" diyen Sarraj, bu sürede görüşme komitesinin çalışmalarının bitmesini ve yeni Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kurulmasını beklediğini vurgulayarak, "Umarım diyalog komitesi çalışmalarını tamamlar ve yeni bir başkanlık konseyi ve başbakan seçer" şeklinde konuştu.

Kötü yönetim ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti

Sarraj hükümeti Türkiye ile iş birliği kurmuş, General Halife Hafter'in bölgedeki direnişini büyük ölçüde sona erdirmişti. Kötü yönetim ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Sarraj'ın istifasının dillendirilmesiyle politik baskının azaltılmak istenildiği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.

Sarraj'ın yakın çevresiyle ve uluslararası ortaklarıyla konuyu görüştüğü ve hafta sonuna doğru istifasını duyuracağı belirtildi.