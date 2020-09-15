T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Libya Başbakanı Sarraj istifa edecek' iddiası

Sarraj'ın yakın çevresiyle ve uluslararası ortaklarıyla konuyu görüştüğü ve hafta sonuna doğru istifasını duyuracağı belirtildi

15 Eylül 2020 18:15

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez Sarraj'ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

ETİKETLER

LibyaLibya BaşbakanıFayez SarrajSarrajSarraj istifaSarraj ErdoğanErdoğanTürkiye LibyahafterHalife Hafter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24