'Libya Başbakanı Sarraj istifa edecek' iddiası

Bloomberg'in haberine göre, Başbakana yakın kaynaklar Libya Başbakanı Sarraj'ın istifa edeceği iddiasında bulundu. Başbakanlık görevini bırakacak olan Sarraj'ın Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye devam edeceği de öne sürüldü.

Sarraj hükümeti Türkiye ile iş birliği kurmuş, General Halife Hafter'in bölgedeki direnişini büyük ölçüde sona erdirmişti. Kötü yönetim ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Sarraj'ın istifasının dillendirilmesiyle politik baskının azaltılmak istenildiği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.

Sarraj'ın yakın çevresiyle ve uluslararası ortaklarıyla konuyu görüştüğü ve hafta sonuna doğru istifasını duyuracağı belirtildi.

Erdoğan ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Sarraj'ı kabul etmiş, görüşmede Türkiye'nin Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği belirtilmiş, Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğu yinelenmişti.