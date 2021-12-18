Libya Başbakanı Dibeybe'nin devlet başkanlığı adaylığı için sunduğu diplomanın sahte olduğu iddia edildi

T24 Dış Haberler

T24 Dış Haberler

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin devlet başkanlığı adaylığı için sunduğu üniversite diplomasının sahte olduğu iddiaları tartışma yarattı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu (LPDF), konuyla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatılmasını istedi.

LPDF'nin 5 üyesi, Devlet Başkanlığı Konseyi, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, Başsavcı, Yönetim Denetim Otoritesi Başkanı ve Birleşmiş Milletler'den Stephanie Williams'a bir mesaj göndererek diplomanın gerçek olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

Dibeybe daha önce Kanada'daki Seneca College'dan ve Rejina Üniversitesi'nden diplomaları olduğunu belirmişti. Dibeybe, 25 Ocak'ta sunduğu adaylık başvurusunda ise Toronto Üniversitesi ve Trablus'taki Uygulamalı Mühendislik Yüksek Okulu'ndan diplomaları olduğunu belirtti.

LPDF üyeleri mesajlarında sunulan bilgiler arasında "açık bir çelişki" bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan insan hakları aktivisti Hüssam el-Kamati de Dibeybe'nin aday olabilmek için sahte diploma hazırlattığını ifade etti.

Libya'da seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması planlanıyor.