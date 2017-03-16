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BBC Türkçe

Libya açıklarında Türk yük gemisi battı, 7 kişi kayıp

Türk bandıralı bir yük gemisi, Libya açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle battı. Mürettebattan 6 kişi kurtarılırken, 7 kişi hala kayıp.

16 Mart 2017 22:53

Libya Deniz Kuvvetleri, Akdeniz açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle battığını ve mürettebattan yedi kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü General Eyup Kassım, geminin Misrata limanının birkaç kilometre açığında yardım istediğini söyledi.

Kassım ayrıca, gemide bulunan altı kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Fransız ajansı AFP'nin haberine göre, Kassım açıklamasında geminin mermer tozu taşıdığını ve yardım çağrısı gönderdiğinde kıyıdan 2-2,5 deniz mili (3,5-4 kilometre) mesafede olduğunu belirtti.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü, "Kayıp olan yedi kişi arama çalışmaları sürüyor... Ancak deniz oldukça çetin ve dalga boyu da çok yüksek" dedi.

Geminin hem olumsuz hava koşullarından hem de eski olmasından dolayı battığı vurgulandı.

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