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Dünya

Libya açıklarında tekne battı: En az 75 sığınmacı hayatını kaybetti

20 Kasım 2021 20:45

Libya açıklarında en az 75 düzensiz sığınmacının boğularak öldüğü bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) hayatta kalan sığınmacıların aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir sığınmacı botunun batması sonucu 75'ten fazla sığınmacı boğularak hayatını kaybetti.

Hayatta kalan 15 sığınmacının Libya'nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.

Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacıların sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi. (AA)

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