Libya açıklarında tekne battı: En az 224 kayıp

Afrikalı kaçak göçmenleri İtalya'ya taşıyan tekne Libya açıklarında battı. En az 250 göçmenin olduğu tekneden sadece 26 kişi kurtarıldı. 224 kişinin akıbeti ise bilinmiyor.

Libya Donanması sözcüsü Eyüp Kassam, teknenin başkent Trablus'un doğusundaki Tajoura yakınlarında battığını, şu ana kadar sadece 26 kişinin kurtarıldığını, diğer göçmenlerin ise ölmüş olmalarından endişe ettiklerini söyledi.

Kassam, "Denizde yüzen pek çok ceset var" dedi. Kassam, alabora olan teknedeki göçmenlerin çoğunlukla Afrikalılar olduğunu, aralarında kadınların da bulunduğunu belirtti.

Afrikalı göçmenler, yıllardır eski ve basit teknelerle Libya güzergahını kullanarak İtalya'ya gitmeye çalışıyor. İtalyan hükümeti, 2014 yılında 100 binden fazla göçmenin İtalyan kıyılarına ulaştığını duyurmuştu. Ağustos ayındaki benzer bir tekne kazasında da 100'den fazla Afrikalı göçmen hayatını kaybetmişti.