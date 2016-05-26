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Dünya
Deutsche Welle

Libya açıklarında sığınmacı teknesi battı

Libya'dan İtalya'ya giden bir sığınmacı teknesi battı. Yetkililer 20 ila 30 arasında sığınmacının hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.

26 Mayıs 2016 19:24


İtalya Sahil Güvenlik ekipleri Libya’dan yola çıkan sığınmacıların bulunduğu teknenin alabora olduğunu açıkladı. İtalyan yetkililer teknedeki 20 ila 30 arasındaki sığınmacının öldüğünü tahmin ediyor.

AB'nin EUNAVFOR MED adlı askeri misyonunu sözcüsü Rino Gentile yaptığı açıklamada, teknedeki 50 sığınmacının kurtarıldığını, teknede en az 80 kişinin olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Yetkililer tam olarak kaç sığınmacının öldüğü konusunda henüz net bir açıklama yapılamayacağını belirtiyor. Libyalı yetkililer de teknedeki sığınmacı sayısının bilinmediğine dikkat çekiyor. Yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri Salı günü toplam 23 farklı operasyonda 3 bine yakın sığınmacının kurtarıldığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LibyaSahil GüvenlikEUNAVFOR MEDRino GentileSalıWelle Türkçe DW/Reuters/dpa HT/GA

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