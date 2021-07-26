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Dünya

Libya açıklarında en az 57 sığınmacı hayatını kaybetti

26 Temmuz 2021 21:11

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 sığınmacının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya'nın liman kenti Al Khums açıklarında sığınmacıları taşıyan bir bot alabora oldu.

Msehli, balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya getirilen hayatta kalanlara göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğunu aktarıldı.

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce sığınmacı trajedisiyle karşılaşılıyor.

Uluslararası Göç ÖrgütüLinya
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