Libya açıklarında batan Türk gemisinden 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Libya açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün batan Türk kargo gemisinin mürettebatından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün, Misurata Limanı açığında demirlediği sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Türk bayraklı "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi personelinden üçünün cesedine ulaşıldı. Batu Denizcilik şirketinden yetkililer, cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesi için işlemleri yürütmek için bölgeye gidecek.

3 kişinin naaşına ulaşılmadan önce Batu Denizcilik’ten açıklama yapılmıştı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere ‘TINAZTEPE S’ isimli Türk Bayraklı gemimiz, Marmara Adası'ndan almış olduğu yük ile 16.03.2017 Türkiye saati ile 08.00’de Libya Misrata Limanı demir sahasında demirlemeye çalışırken oldukça şiddetli fırtına nedeniyle oluşan kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle aynı gün saat 11:51’ de battığı bilgisi maalesef alınmıştır.

"Gemide toplam 13 mürettebatımız olup 8’i kurtarılmıştır. Kurtarılan mürettebatımızdan ikisinin hastanede tedavisi halen devam etmektedir. Kurtarılan tüm mürettebatımızın sağlık durumları gayet iyidir. Tüm ihtiyaçları acentemiz tarafından yerine getirilmektedir. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakip yurda iadeleri için tüm işlemler ivedilikle yapılmaya çalışılmaktadır.

"Yetkili makamlarca kayıp olduğu bilgisi verilen beş mürettebatımızı arama ve kurtarma çalışmaları ise Libya makamları tarafından yürütülmektedir. Halen kayıp olduğu belirtilen beş mürettebatımızın da iyi haberlerini almayı büyük bir umutla bekliyoruz.

"Bu üzücü olayın meydana gelmesini müteakip şirket temsilcimiz, gerek kurtulan mürettebatımız ile doğrudan ilgilenmek gerekse arama kurtarma çalışmalarını yerinde izlemek üzere bugün saat 18.00’da Libya’da olacak şekilde yola çıkmıştır.

"Dışişleri Bakanlığımız, Libya’daki konsolosluk yetkililerimiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile sürekli temas halindeyiz ve onların değerli yardımlarını almaktayız. Ayrıca, Libya acentemiz ve sigorta temsilcimiz olayın en başından itibaren olay yerinde olup gelişmeleri birebir takip etmekte ve gerekli yerlerde müdahil olmaktadır. Belirtilen kişi ve kurumlardan gelen tüm bilgileri güncel olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

"Bu olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha belirterek yukarıdaki bilgileri değerli kamuoyu ile paylaşıyoruz."

Olay dün gerçekleşti

Libya sahil güvenliği, geminin limana 2.5 mil mesafede battığını belirtti. Geminin yükünü boşaltmak için Mısrata limanına demirlemeye çalıştığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle battığı kaydedildi.

Dalgaların 4 metreye kadar yükseldiğini belirten sahil güvenlik ekipleri, kayıp mürettebatı aramak için seferber oldu.

"Hava kötü, dalgalar yüksek..."

AFP, Türk kuru yük gemisinin batmasıyla ilgili açıklamayı Libya Donanma sözcüsü General Eyüp Kasım'ın yaptığını duyurdu. Olay Misrata limanının birkaç kilometre uzağında yaşandı. General Kasım, geminin kötü hava koşulları ve eski olması nedeniyle battığını belirtti. Kasım, "Yedi personeli arama çalışmaları sürüyor. Ancak deniz çok hırçın ve dalgalar yüksek" diye konuştu.

13 mürettebat bulunuyordu

Tınaztepe-S adlı Türk kuru yük gemisinde tamamı Türk 13 mürettebat bulunuyordu. Dün Türkiye saati ile 12:30'da battığı belirtilen gemide bulunan 6 personel kurtarıldı. Geriye kalan 7 personelden ise henüz haber alınamadı. Batu Denizcilik'ten bugün yapılan açıklamada 5 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kayıp mürettabatın bulunmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı da devrede.