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Dünya
Deutsche Welle

Libya açıklarında 600'den fazla mülteci kurtarıldı

Libya açıklarında yüzlerce sığınmacı İtalyan sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

22 Şubat 2017 13:32

İtalyan sahil güvenliği Libya açıklarında 630 dolayında mülteciyi daha kurtardı. Güvenlik ekiplerinin gece saatlerinde açık denize uygun olmayan ve kapasitesinin üzerinde doldurulmuş iki teknedeki sığınmacıları kurtarmak için iki ayrı operasyon yaptığı açıklandı.

Düzenli ordu ve polisin olmadığı Libya'da sahil koruma görevini üstlenen milis gruplarlının insan kaçakçılarıyla işbirliği yaptığı öne sürülüyor.

Salı günü Kızılay ekiplerin Libya sahillerinde sığınmacılara ait 74 ceset bulmuştu. Başkent Trablusgarp'ın 45 kilometre kadar batısında cesetleri bulan Saviyalılar durumdan yardım kuruluşunu haberdar etmişlerdi. Sahilde daha fazla ceset bulunmasından endişe ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LibyaKızılayTrablusgarpSaviyalılarDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/AG/HS

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