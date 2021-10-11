Liberya'nın başkenti için "Gördüğüm en kirli Afrika şehri" ifadesini kullanan AB diplomatı özür diledi

Avrupa Birliği’nin Batı Afrika ülkesi Liberya heyetinin başkanı Laurent Delahousse, ülkenin başkenti Monrovia hakkında “kirli” ve “iğrenç” ifadelerini kullandığı için özür diledi.

BBC’de yer alan habere göre, ciddi bir atık sorunu olan Monrovia hakkında “kirli ve iğrenç” ifadelerini, şehir sakinlerine bir “uyandırma çağrısı” olarak kullandığını söyleyen Delahousse tepkiler üzerine özür diledi.

Delahousse, katıldığı bir etkinlikle “Monrovia iğrenç, kirli bir şehir. Afrika’da önceki görevlerimde gördüğüm şehirler arasında sizinki kadar kirlisini görmedim” demişti.