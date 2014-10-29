Liberya için küçük bir umut ışığı



Dünya Sağlık Örgütü ve Liberya Kızılhaçı, Ebola salgınınn en fazla ölüme yol açtığı Liberya için aylar sonra zayıf da olsa bir umut ışiği belirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesi Liberya'da Ebola salgınının yayılma hızının düştüğünü tespit edildiği belirtildi. Ancak yetkililer bu açıklamanın, virüsün kontrol altına alındığı anlamına gelmediğine dikkat çektiler.

Liberya'daki Kızılhaç Başkanı Fayah Tamba çarşamba günü yaptığı açıklamada, Liberya'nın Montserrado bölgesinde geçen haftalarda Ebola virüsünden 117 kişinin öldüğünü belirterek, bu sayının Eylül ayı ortalarında 315 olduğuna dikkat çekti. Tamba, bu sayının virüsün daha yavaş yayıldığı anlamına geldiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Bruce Aylward Liberya'nın başkenti Monrovia'dan gelen olumlu haberi teyit etti. Aylward açıklamasında, haberin yanlış anlaşılmasından endişe duyduğuna da dikkat çekerek, mevcut durumun yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirtti ve salgının yavaşlamış olmasının virüsün kontrol altına alındığı anlamına gelmediği uyarısını yaptı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Etiyopya'nın başkenti Addis Abeba'da yaptığı açıklamada, Ebola virüsünün yayılma hıznının, uluslararası toplumun salgına karşı harcadığı çabaların çok üstünde olduğunu kaydetti. Ban, devletlere kriz bölgelerine daha fazla sağlık personeli göndermeleri için çağrıda bulundu.

Ebola salgını en fazla Liberya'da can aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hayatını kaybeden en az 4 bin 700 hastanın, 2 bin 700'den fazlası Liberyalı. Son tahminlere göre virüse yakalananların sayısı 13 bini geçiyor.