Libertadores ve Sudamericana da Koronavirüs kurbanı oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Libertadores ve Sudamericana turnuvasındaki karşılaşmaların yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Mayıs tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınının ardından Libertadores ve Sudamericana kupası maçlarının durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, Libertadores ve Sudamericana’nın 5 Mayıs’a kadar ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyetler, hakemler, yöneticiler, taraftarlar ve basın mensuplarının Koronavirüs salgınından korunması ve yayılmasını engellemek için bu kararın alındığı ifade edildi.