Liberation: Türkiye'nin en büyük yazarı Yaşar Kemal

T24- Fransa'nın sol eğilimli gazetelerinden Libération, İnce Memed'in Gallimard yayınevi tarafından tek cilt halinde yayımlanması nedeniyle haftalık kitap ekinde Yaşar Kemal'e geniş yer verdi. Gazete tam sayfa yer ayırdığı haberinde Kemal için “En büyük Türk yazarı” ifadesini kullandı.



Yaşar Kemal'in Türkiye'deki yayıncısı Yapı Kredi Yayıncılık (YKY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi yakından tanıyan gazeteci Marc Semo tarafından kaleme alınan "İnce Memed Büyük Toprak Sahiplerine Karşı" başlıklı yazıda, İnce Memed'e ve Yaşar Kemal'e övgüler dizdi. Usta yazar Yaşar Kemal'in dört ciltlik İnce Memed'i, Nisan ayında Fransa'nın asırlık yayınevi Gallimard tarafından Quarto dizisinde tek cilt halinde yayımlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Libération gazetesinin haftalık kitap eki, La Saga de Mèmed le Mince başlığıyla yayımlanan İnce Memed'e ve Yaşar Kemal'e tam sayfa yer ayırdı. Yazısının girişinde "Yaşar Kemal, bugün 88 yaşında yaşayan en büyük Türk yazarıdır. Otuzun üzerinde yabancı dile çevrilmiş romanlarıyla, şair N'zım Hikmet'le birlikte, uzun süre yurtdışında tanınan tek ünlü Türk yazarı olmuştur" diyen Marc Semo, "İsyan edebiyatının klasiklerinden biri olan muhteşem İnce Memed Destanı'nın Quarto dizisinde yayımlanması, İnce Memed'i yeniden keşfetmek için bir fırsat" şeklinde devam etti.



Fransız gazeteci, yazının ilerleyen bölümlerinde şunları dile getirdi:



"Romancı ve gazeteci olan Yaşar Kemal en başta sıra dışı bir hik'ye anlatıcısıdır. İnce Memed'de kartalların ve kurtların yaşadığı dağlık Türkiye toprağını anlatır. Ülkenin değişimine, sanayileşmesine tanık olur. "Bir trajedinin tanığıydım' diye tekrar eder ilk ekolojistlerden biri olan Yaşar Kemal. Kitaplarıyla yeni bir dil de icat etmiştir. Geçmişi olmayan, yoksullaşmış, Kemalist devrimle Arapça ve Farsça kelimelerinden arındırılmış bu modern Türkçeyi halk diliyle zenginleştirmiştir. Türk dilinin yeniden yaratılmasına, halk dili aşısıyla zenginleşmesine katkıda bulunmuştur."



Yazının son paragrafına "Yaşar Kemal, sonuna kadar, inandığı değerlere bağlı bir yazar olarak kalmıştır" diye başlayan Marc Semo, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkçe düşünen ve Türkçe yazan bu Kürt, uzun zamandan beri halklarının hakları için mücadele vermiş, bu da çok sayıda dava ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Ama mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. "Ben korkak herifin tekiyim, kahramanları da hiç sevmem, ama hayatım boyunca korkularımın üstüne yürüdüm' demişti bir keresinde bize. Aynı Asi Memed'in ağalara karşı ara vermeden sürdürdüğü mücadelesi gibi. Toprak sahibi o ağalar ki sonradan fabrika veya holding sahibi olmuşlardır. Bugünlerde de, (bu) ağa tipleri, ne kadar kapitalistleşirse kapitalistleşsin, insanlara davranışları hiç değişmiyor."





