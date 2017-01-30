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Politika

Liberal Demokrat Parti Başkanı Cem Toker görevini bıraktı

Cem Toker’den görevi devralan Gültekin Tırpancı daha önce LDP Genel Başkan Yardımcısıydı

30 Ocak 2017 02:11

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, genel başkanlık görevini bıraktı. 

Cem Toker, 8. Olağan Kongre ile görevini Gültekin Tırpancı'ya devretti.

Görev değişimini Twitter adresinden duyuran Toker, "11 yıl 7 aydır yürüttüğüm Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığını bugün yapılan 8. Olağan Kongremizde Sn. Gültekin Tırpancı'ya devrettim" diye yazdı.

1957 İstanbul doğumlu Cem Toker’den görevi devralan Gültekin Tırpancı daha önce LDP Genel Başkan Yardımcısıydı.

Liberal Demokrat Parti, Besim Tibuk başkanlığında Liberal Parti adıyla 26 Temmuz 1994 tarihinde kurulmuşu.

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