LGS'de kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu

Tercih döneminin bugün başladığı liseye giriş sürecinde kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu. Veriler E-Okul sisteminde yayınlandı.

Kontenjan tablolarının ilan edilmesiyle başlayan tercih dönemi 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Tercihlerin alınması işlemleri e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemi yapılabilecek. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos tarihleri arası yapılacak, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos, İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak, 3 Eylül'de ise sonuçlar açıklanacak. Dördüncü nakil başvuruları 3 Eylül - 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor.

4 nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül - 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde "Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması" işlemleri gerçekleşiyor.

Yerleştirme nasıl olacak?

2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulu'ndan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek. Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürece ilişkin 5 maddelik açıklaması şöyle:

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.