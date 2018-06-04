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Eğitim

"LGS'de fen bilimleri soruları sınav öncesi dışarı çıkarıldı" iddiasına soruşturma

Dört öğretmenin savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi

04 Haziran 2018 17:43

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) fen bilimleri sorularının sınavdan önce dışarı çıkarıldığı, konuyla ilgili de dört öğretmenin savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı 'nda (LGS), soruların sınav yapıldığı sırada dışarı çıkarıldığı belirtildi. Ümraniye'deki bir okulda meydana gelen olay nedeniyle dört öğretmenin savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Diğer yandan, cumartesi yapılan sınavda sözel soruların kolay olduğu, sayısal bölümün çok fazla zorladığı ve öğrencilerin sınavdan ağlayarak çıktığı görülmüştü. 

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