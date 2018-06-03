Habertürk yazarı Pervin Kaplan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) yerine getirilen ve dün (2 Haziran 2018) ilki yapılan Liseye Geçiş Sınavı ( LGS ) ile ilgili olarak "Daha önceki sınavların aksine LGS’de Atatürk ile ilgili soruların fazlalığı dikkati çekti" dedi.

"Metro ve Yerebatan da soruldu, felçli Rus gence bakan kabadayı da" başlığıyla yayımlanan yazısında Kaplan, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorulardan birinde, Atatürk'ün ölümüne yol açan hastalıktan da bahsedildiğini belirtti. Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk’ün ölümüne 'siroz' hastalığının neden olduğu, karaciğerinde büyüme ve sertleşme olduğu vurgulanan soruda dinlenmesi gerekmesine rağmen devlet işleriyle ilgilenmeye devam ettiği hatırlatıldı. Son olarak Hatay’ın bağımsızlığı için mayıs ayında çok yorucu bir seyahat yaptığı, Ankara’ya döndükten sonra da hastalığının iyice ilerlediği belirtilerek, 'Hastalığına rağmen Hatay’ı kazanmak için bu kadar çok çaba göstermesinin' hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösterdiği soruldu. Yine bir başka soru da Atatürk’ün davetiyle yükseköğretim reform tasarısı hazırlamak için Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Albert Malche’nin hazırladığı rapor ve Atatürk’ün bu raporu değerlendirmesiyle ilgili oldu. Hayatın içinden örneklerle oluşturulan sözel sorular ortalamayı yükseltecek ama hem öğrencilerin hem velilerin sonucunu merak ettiği sayısal sorular bu alanda puanları düşürecek. Evet LGS’nin sınav maratonu tamamlandı. Sırada sonuçların açıklanmasıyla birlikte velilerin sorumluluğundaki 'tercih maratonu' başlayacak."