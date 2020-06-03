LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 4. destek paketi yayımlandı

Toplam 1280 sorudan oluşan haziran ayı çalışma soruları destek paketi, sınav öncesinde yayımlanan son paket olarak bugün erişime açıldı.
Çalışma Soruları Destek Paketi'ne Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.
Daha önce yayımlanan sınav destek paketi ile birlikte bu yıl sınava hazırlanan öğrenciler için toplam 3 bin 796 soru kullanıma sunulmuş oldu.
8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan'da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs'ta, 1000 soruluk mayıs ayı ikinci destek paketi 22 Mayıs'ta yayımlanmıştı.