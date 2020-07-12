LGS'ye giren öğrencinin cevap kâğıdı kayboldu!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren Pınar Akbaş isimli öğrencinin, sınavdan sonra cevap kâğıdının kaybolduğu ortaya çıktı.

Kadirli Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Pınar Akbaş, 20 Haziran’da yapılan LGS sınavına yine kendi okulunda girdi. 16 Temmuz'da sınav sonucunun açıklanmasını beklemeye başlayan aileye okuldan telefon gelerek öğrenci ile birlikte okula gelmeleri istendi.

Sınava girip girmediği soruldu

Öğrencinin annesi Sevgi Akbaş kızını da alarak okula gitti. Okul yetkilileri aileye öğrencinin sınav cevap kâğıdının kayıp olduğunu ve Pınar Akbaş’ın bu konuda bilgisine başvuracaklarını söyledi. Sınav sonucunu beklerken aldığı bu haberle şok yaşayan öğrenciye sınava kesin girip girmediği soruldu.

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, Bakanlıktan şube müdürünün arandığını ve konudan haberdar olduklarını belirterek, "Öğrencimizin cevap kağıdının birinin olmadığı söylendi. Soru kitapçığının arasında mı kaldı, buradan gönderildi başka yerde mi kayboldu henüz bilmiyoruz. Bakanlık oradan araştırıyor biz de buradan araştırıyoruz. Aileyi bunun için okuldan aradılar ve bilgilendirdiler" dedi.