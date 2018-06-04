LGS sorularını paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen serbest bırakıldı

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sırasında, soruların fotoğrafını çekip paylaştıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 3 öğretmen serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da bir okulda gerçekleştirilen LGS sırasında, sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü almak suretiyle sınav sorularının paylaşıldığı iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında paylaşım yaptığı iddia edilen 3 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen öğretmenler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni alınması gerektiği için haklarında işlem yapılmayarak serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden öğretmenlere ait cep telefonu üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla karar alındı.

Konuyla ilgili savcılıktan yapılan açıklama şöyle;

"02.06.2018 günü yapılan Liselere Geçiş Sınavının bitmesine yakın sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü almak suretiyle sınav sorularının paylaşılması ile ilgili C.Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak bugün 04.06.2018 tarihinde C.Başsavcılığımıza getirilen 3 öğretmen ile ilgili olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince ilgili kurumdan soruşturma izni alınacak olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayarak serbest bırakılmışlardır. Soruşturma kapsamında öğretmenlere ait cep telefonlarının üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar alınmış olup soruşturma geniş kapsamlı olarak devam etmektedir."