LGS sonuçlarına tepkiler büyüyor: Amacınız imam hatipleri doldurmak ve eğitimden soğutmak

Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tepkiler yükselmeye başladı. Eleştirilerini Twitter’dan #lgs2018 hashtag’iyle paylaşan kullanıcılar, birçok öğrencinin okul ortalaması yüksek olmasına rağmen hiçbir liseye yerleşemediğini savundu.

Sonuçlara göre yerel yerleştirmelerde 224 bin 950 kontenjanlı İmam Hatip liselerinde 107 bin 288 kontenjan boş kaldı. Yerel yerleştirme rakamlarına göre 1 milyon 141 bin 318 kontenjana 798 bin 926 öğrenci yerleşti; 342 bin 392 kontenjan boş kaldı. Anadolu liselerinde boş kalan kontenjanın sadece 21 bin 070 olması, öğrencilerin ağırlıklı olarak İmam Hatip ve Anadolu Meslek Programı liseleri yerine Anadolu liselerini tercih ettiğini ortaya koydu.

"Haksızlığın sorumlusu çocuklar değil, sistem"

Okul ve Sınav puanı yüksek olmasına rağmen ikâmete dayalı yerel yerleştirme sistemi yüzünden istediği okullara yerleşemeyen öğrenciler, sosyal medya hesaplarında tepkilerini dile getirmeyi sürdürürken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Aydoğan, öğrencilerin tercih ettiği okullara gidememesinin sorumlusunun sistemi yaratanlar olduğunun altını çizerek şunları söyledi: