LGS sonuçları seçim sonrasına bırakıldı: Hata yaptıklarını biliyorlar, seçime kadar sorun çıksın istemiyorlar

Geçen cumartesi (2 Haziran 25018) gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçları 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri sonrasına ertelendi. CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim bakanlığı (MEB) tarafından verilen erteleme kararına ilişkin olarak, “Hata yaptıklarını biliyorlar ve seçim akşamına kadar başlarına sorun çıksın istemiyorlar” yorumunda bulundu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberi aynen şöyle:

TEOG’un yerine getirilen ortaöğretime geçiş sınavına giren bir milyon öğrenciyi imam hatip ve meslek liselerine mahkum eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonucunun açıklanma tarihini de seçim sonrasına erteleyerek yeni mağduriyetlere kapı araladı. Üniversiteye giriş sınavlarının seçimler nedeniyle bir hafta ertelenmesiyle beraber, lise ve üniversite sınavlarına girecek toplam üç buçuk milyon öğrenci okul tercihlerini seçim karmaşası içinde yapmak zorunda bırakıldı. Atama bekleyen öğretmen adaylarına da seçim sonrasını işaret eden MEB, okullarda görevlendirilecek yöneticilerin mülakat sonuçlarından ortaöğretime geçiş sınavının kılavuzuna kadar eğitime dair birçok önemli konuyu seçim sonrasına öteledi.

Öğretmenlere seçimler işaret edildi

Saatini 24 Haziran’da gerçekleşecek seçime kuran MEB, ilk olarak öğretmen atamalarının seçimlerden sonra yapılacağını duyurdu. Bakan Yılmaz, “İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz” diye konuştu. Ataması yapılmayan yarım milyon öğretmen, “Seçim yatırımı olmak istemiyoruz” diyerek atamaların seçim sonrasınabırakılmasına tepki gösterdi.

Mülakat sonuçları seçim sonrasına

Bakanlığın seçim sürecindeki ikinci icraatı yönetici mülakatlarının sonuçlarının açıklanmasını da seçim sonrasına bırakmak oldu. İlk açıklanan, “Yönetici Görevlendirme Takvimi”nde mülakatların açıklanma tarihini 25 Mayıs olarak duyuran MEB, erken seçim kararı alınmasının ardından hazırladığı yeni takviminde mülakat sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu.

Kılavuz seçimden iki gün sonra

MEB’in seçim sonrasına ertelediği konular bunlarla da sınırlı kalmadı. Bakanlık, 1 milyon 200 bin öğrencinin kaderini belirleyecek lise giriş sınavının yerleştirme kılavuzunun açıklanma tarihini de 26 Haziran olarak belirledi.



Bakanlık son olarak, kamuoyunda infial yaratan bir uygulamaya daha imza attı. Ortaöğretime geçiş sınavının sonuçlarının açıklanma tarihini ilk olarak 22 Haziran olarak duyuran MEB, önceki gün yeni bir açıklama daha yaparak sonuçların 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. Veliler ve öğrenciler karara büyük tepki gösterdi.

Seçim, iki sınavı erteletti

Seçim kararının alınmasıyla iki sınavın tarihi de ertelendi.

Seçimlerin yapılacağı 24 Haziran 2018’e denk gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu 30 Haziran, ikinci oturumu ise 1 Temmuz’a alındı. Seçimlerin ikinci tura kalma olasılığı göz önüne alınarak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) da 8 Temmuz’dan 21 Temmuz’a ertelendi.

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Soruşturma açıldı

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sınav başladığı sırada dışarı çıkarıldığı şüphesi üzerine savcılığın soruşturma başlattığı, 3 öğretmenin gözaltında olduğu belirtildi.

Sayısal sınav saat 11:30’da başlarken, ilk soruların mesajla saat 11:32’de atıldığı ortaya çıktı. Görevli olmayan bir öğretmenin sınav sırasında telefonuna mesaj gelmesiyle 155’i arayarak ihbar etmesi üzerine emniyet soruşturma başlattı. Dün gece ilk mesajı atan öğretmenin emniyetteki sorgusunun ardından olayın genişlediği ve farklı ilçelerde farklı öğretmenlere tarafından soruların dışarı çıkarıldığı anlaşıldı.



Şu ana kadar İngilizce soruları dışında diğer soruları dışarı çıkaran üç öğretmenin gözaltında olduğu ve savcılık tarafından ifadelerinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Öğretmenler daha sonra serbest kaldı.

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Eğitimcilerden karara tepki

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Hata yaptıklarını biliyorlar ve seçim akşamına kadar başlarına sorun çıksın istemiyorlar” diye konuştu. Karabıyık, şunları söyledi:

“Sonuçların açıklanmasını erteleyerek de velilere ve öğrencilere büyük haksızlık yapıyorlar. Veliler oy potansiyeli olarak görülüyor. Başarısızlıklarının çıktılarını da kamuoyundan saklamaya çalışıyorlar ama artık herkes açıkça neyin eğri neyin doğru olduğunu görecek. Bu ülkenin doğru yönetilmediği herkes tarafından görülecek. Veliler bu kötü gidişe, ‘Dur’ diyecek.”

"Düş kırıklığının ertelenme çabası"

MEB’in seçim havasına tüm kamu kurumlarından çok daha fazla girdiğini söyleyen Eğitim Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan ise “Seçimleri olumsuz etkilememesi ve tepkinin artmaması için pek çok sonucun açıklanmasını 24 Haziran sonrasına ertelediler” dedi. MEB’in, ortaöğretime geçişin en kritik belgesi olan “Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”nu seçimlerden sonraya ertelemesinin yüz binlerce öğrencinin geleceğini olumsuz etkileyeceğinin altını çizerek, “Yanlışlıklar, tarihler ertelenerek ortadan kalkmaz veya görünmez olmaz. MEB, kamusal bir sorumlulukla yapılan yanlışları onarmalı, öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetini engellemelidir” diye konuştu.

"Çocuklarımıza üzülüyoruz"

Eğitim İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk da çocukların geleceğinin siyasete göre kurgulandığını belirterek MEB’in tarih ertelemelerine tepki gösterdi. Yüz binlerce öğrencinin geçen hafta sonu gerçekleşen sınavdan gözyaşları içinde çıktığını vurgulayan Balmuk, “Bu çocukların kaderini seçim sonrasına bıraktılar” diye konuştu.



"Hangi dış mihrak bu hale getirdi?"

Özyeğin Üniversitesi Kurucu Prof. Dr. Erhan Erkut ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“İktidara soruyorum: hangi dış mihrak TEOG’u bir anda kaldırdı? Nasıl bir dış mihrakmış ki bu, yerine ne koyacağını bir ay açıklayamadı. Lütfen daha becerikli dış mihraklar bulalım. İmam hatip lisesi öğrencisi sayısı Fen lisesi öğrenci sayısını dörde katladı. Demek ki yöneticilerimiz gelecekte imam hatip mezunu talebinin fen mezunu talebinden çok daha yüksek olacağını düşünüyor. Nasıl bir gelecek öngörüyorlar ise...”