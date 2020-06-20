LGS nedeniyle okul önlerinde yoğunluk oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bu tartışmaların gölgesinde Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci bugün sınava girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle bulaş riskinin azaltılması için 09.00-15.00 arasında getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı ise okul önlerine yığılan kalabalıklarla anlamını yitirdi.

Sınava gidiş ve dönüş saatlerini kapsayacak şekilde sınırlı sokağa çıkma yasağı getirilirken bir çeşit önlemler de alındı. Çocuklarını sınava getiren veliler okul bahçesine alınmazken okul kapısı önünde sosyal mesafeyi dikkate almaksızın kalabalık oluşturduğu görüldü.

Sosyal mesafe hiçe sayılarak oluşturulan kalabalıklar virüsün bulaş riskini de arttırdı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen karelerde veli ve çocukların sadece sınavın gerçekleştirileceği okul önlerinde değil, duraklarda da sosyal mesafeyi hiçe sayarak yoğun kalabalıklar oluşturduğu görüldü.

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