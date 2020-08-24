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Eğitim

LGS ikinci nakil başvuru sonuçları açıklandı

24 Ağustos 2020 10:02

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

Ayrıntılar gelecek...

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