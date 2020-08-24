LGS ikinci nakil başvuru sonuçları açıklandı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "</span><a rel="nofollow" class="r-1n1174f r-1loqt21 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0 css-4rbku5 css-18t94o4 css-901oao css-16my406" dir="ltr" title="http://meb.gov.tr" role="link" href="https://t.co/yfhkw0cOB8?amp=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-focusable="true"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-hiw28u r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0" aria-hidden="true">http://</span>meb.gov.tr</a><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">" internet adresinden açıklandı. </span></p>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Sonuçlara göre </span><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.</span></p>\n<p><em><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Ayrıntılar gelecek...</span></em></p>\n</body>\n</html>