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Yaşam

Taksim'de eylem yapan LGBT bireylerine sözlü taciz!

Trans Onur Haftası dün akşam üzeri İstiklal Caddesi ’nde düzenlenen ‘Trans Onur Yürüyüşü’yle sona erdi

25 Haziran 2012 01:52

20-24 Haziran Trans Onur Haftası kapsamında İstiklal Caddesi'nde 'Nefrete inat yaşasın hayat' sloganıyla yürüyen LGBT üyeleri, yürüyüşü engellemeye çalışan grupla karşı karşıya kaldı. Ellerinde Türk bayrağı olan grup eylemcilere tehditler savurdu. Polisin araya girmesinin ardından eylemciler kendilerini tehdit eden gruba gökkuşağı bayrağı açarak karşılık verdi.

20-24 Haziran arasında çok sayıda etkinlikle gerçekleşen Trans Onur Haftası dün akşam üzeri İstiklal Caddesi ’nde düzenlenen ‘Trans Onur Yürüyüşü’yle sona erdi. 17.00’de başlayacağı planlanan yürüyüş, geçide katılan LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) bireylerin arasına girip “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atan grup nedeniyle geç başladı. Polisin eylemi provoke eden grubu engellemesi üzerine yürüyüş devam ettiyse de ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, LGBT bireylerin eylemini sık sık sloganlarla böldü. 
 
Türkiye ’de bulunan LGBT’lilerin cinsel kimliklerini istedikleri gibi kullanamadıklarını ve cinsel kimlikleri yüzünden birçok arkadaşlarının öldürüldüğünü dile getiren LGBT’liler ise “ Türkiye ’de cinsel kimliğimiz ile ilgili hiçbir yasal düzenleme yok. Hükümet bizi görmezden geliyor. Artık hükümet yasal olarak bizi tanımalı ve toplum bizi kabul etmeli” açıklamasında bulundu. Yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Kendisini basın mensubu olarak tanıtan ve elinde Hakkari baskınında ölen sekiz askerin fotoğrafının yer aldığı bir gazeteyle yürüyüşü provoke etmeye çalışan bir kişi de çevredeki basın mensuplarının tepkisini aldı ve polis tarafından uzaklaştırıldı. 
 
LGBT aktivistleri çıkan olaylarla ilgili olarak düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Bu gün faşizmin sert tokadını burada hep beraber gördük. Bu zihniyet bizi gecenin karanlığına doğru itmek istiyor. Ama her şeye ve herkese inat onurlu bir yürüyüşle buradayız.” İstiklal Caddesi ’ne açtıkları, eşcinsel hareketin simgesi olan dev gökkuşağı bayrağı eşliğinde ve rengarenk kostümlerle yürüyen LGBT aktivistleri, “Nefrete inat yaşasın hayat” ve “Faşizme karşı bacak omuza” sloganları attı. 
 
Onur yürüyüşüne Türk kökenli Berlin Eyalet Parlamentosu Sol Parti milletvekili Hakan Taş da katıldı. Türkiye ’de LGBT’lilerin birçok sıkıntı çektiğini ve bunu aşmanın yolunun yasal düzenlemeler olduğunu belirten Taş sözlerine şu şekilde devam etti: “Avrupa cinsel kimlikle alakalı birçok yasa var. Fakat Türkiye ’de bununla ilgili tek bir yasal düzenleme yok. Eğer Türkiye ’ bir Avrupa ülkesiyse anayasa ile farklı cinsel kimlikleri tanımalı.”
 

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