LGBTİQ+ Meclisleri'nden 8 kişiye Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları için dava açıldı

Bu yıl izin verilmeyen Onur yürüyüşüne yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan 8 kişiye dava açıldı.

LGBTİQ+ Meclisleri'nden yapılan açıklamaya göre, 8 kişiye 2911 sayılı kanun gerekçe gösterilerek dava açıldı. 2 Kasım'da ilk duruşması görülecek davaya çağrı yapan LGBTİQ+ Meclisleri'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Bu yıl anayasaya aykırı biçimde engellenen Onur yürüyüşüne polis saldırısı gerçekleşmiş, onlarca kişi gözaltına alınmıştı. LGBTİQ+ Meclislerinden gözaltına alınan 8 arkadaşımıza 2911 sayılı kanun gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Savcı "asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarımızı ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın hukuksuz yürüyüş yasağını bahane etmiş. Göz korkutmak için açtığınız davalar hiçbirimizi yıldıramaz. Anayasal hakkımızı kullandık, yine kullanacağız. Heteronormatif düzenin keyfi yasaklarına uymuyoruz. LGBTİQ+'ları meydanlardan, işten, evden ve hayattan uzaklaştıramazsınız.

Anayasaya uymayı öğreneceksiniz, LGBTİQ+'ların eşit ve özgür yaşamasını kabul edeceksiniz.

Arkadaşlarımıza açılan davanın 2 Kasım'daki ilk duruşmasına tüm LGBTİQ+'ları ve dostlarımızı çağırıyoruz."