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Yaşam

LGBTİ'ler Homofobi Karşıtı Buluşma sonrası Soma için eylem yaptı

Ankara'da binlerce kişi 'iş ve nefret cinayetlerine, homofobiye, transfobiye karşı; Soma'da adalet ve herkese özgürlük için yürüdü' diyerek yürüdü

19 Mayıs 2014 18:01

Kaos GL Derneği’nin Ankara’da düzenlediği 9. Homofobi Karşıtı Buluşma, homofobi, transfobi, nefret ve iş cinayetlerine karşı yürüyüşle sonlandı. Soma’da yaşanan maden katliamının ardından Soma’ya adanan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. “Soma: Katilleri biliyoruz” ve “Ya birlikte özgürleşeceğiz; ya da hep birlikte çürüyeceğiz” yazılı pankartların açıldığı eylem; Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünden başladı.

Yıldız Tar'ın kaosgl.com’da yer alan ahbere göre, eyleme Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Diyarbakır, Kars, Dersim, Malatya, Antalya, İzmir, Eskişehir ve Antep’ten LGBTİ örgüt temsilcilerinin yanı sıra; Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Ezilenlerin Sosyalist partisi (ESP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Sosyalist Gençlik Dernekleri (SGD) ve Özgür Genç Kadın (ÖGK) da katıldı. Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) önlükleriyle yer aldığı eylemde; Gökkuşağının Kızılı da kızıl gökkuşağı bayraklarını açtı.

 

Yürüyüşe isyan ve yas hakimdi

 

Siyah giysiler ve madenci baretlerle yürünen eylemde bu yıl isyan ve yas hakimdi. Temsili olarak taşınan gökkuşağı bayrakları ve siyah-pembe bayraklar dışında bayrak taşınmadı. Slogan ve dövizlerde Soma’da yaşanan madenci katliamı ve nefret cinayetleri kınandı. Adalet talebi vurgulandı.

Kitle, Kurtuluş Parkı’ndan geçerken direnişteki Yatağan işçileri ile dayanışmasını, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarıyla gösterdi. Polis araçlarının yanından geçilirken ise, “Polis fuhuş yap, onurlu yaşa” sloganları yükseldi.

Eylem, Kaos GL Derneği’nden Melahat Deniz’in okuduğu basın açıklamasıyla sonlandı. Deniz, eşcinsel ve translar olarak “yaşam hakkı” istediklerini kaydederek, “Homofobik ve transfobik cinayetlerin sorumluları Soma katliamının da sorumlularıdır” dedi.

 

 

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