LGBTİ+ bireylerden İyi Parti'ye İstanbul Sözleşmesi ziyareti: Teşekkür ederiz Meral anne

Bir grup LGBTİ+ birey, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali için Danıştay'a başvuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü ve basın açıklaması yaparak kendisine teşekkür etti.

Akşener'le bir görüşme yaptıklarını anlatan Grup sözcüsü Beray Göksu Eroğlu, "Bizlerin kararlığına cesaretle güç veren İyi Parti ailesine, başta İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere, ülkemizdeki LGBTİ+ topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ersoy, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da teşekkür etti. (İHA)