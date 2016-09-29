LGBTİ bayrağı uzayda dalgalandı

Planting Peace adlı sivil toplum kuruluşu, lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, intersekslerin (LGBTİ) insan hakları mücadelesine destek vermek için gökyüzüne bir gökkuşağı bayrak gönderdi ve “uzayın LGBTİ dostu olduğu” açıklaması yaptı.

Bianet’te yer alan habere göre, Planting Peace, gökkuşağı bayrağını göndermek için yüksek mesafeye çıkabilen bir balon kullandı. Balona takılan bir GoPro kamera aracılığıyla da bayrağın atmosfere doğru yolculuğu kayıt altına alındı.

Gökkuşağı bayrağı, üç saat içinde 33 kilometre yükseldi ve atmosferin sınırına yaklaşmasıyla serbest düşüşe geçti.

Planting Peace, hazırladığı videonun sonunda LGBTİ’lerle şu mesajı paylaştı:

“Seviliyorsunuz, değerlisiniz ve güzelsiniz.

“Sizinle ilgili hiçbir sorun yok.

“Yalnız değilsiniz ve sizin yanınızdayız.”