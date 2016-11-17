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Yaşam

LGBTİ aktivistine cinsel saldırı davasında saldırgan tutuklandı

Avukat Aksoy: Karar emsal niteliği taşıyor

17 Kasım 2016 23:37

LGBTİ aktivisti ve Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı Kemal Ördek’e saldırıdan yargılanan iki kişi hırsızlık, tehdit, hakaret ve kişinin hürriyetini tahdit suçlarından 5 yıla kadar hapis cezasına ve adli para cezasına çarptırıldı. Üçüncü saldırgan ise bu suçlara ek olarak nitelikli cinsel saldırı suçundan da cezalandırılarak 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Nitelikli cinsel saldırıdan hüküm giyen sanık, duruşmanın ardından cezaevine götürüldü.

Kararı bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’na değerlendiren avukat Deniz Aksoy, “Mağdurun seks işçisi kimliği esas alındığında, cinsel saldırıdan ve diğer suç tiplerinden bu kadar ceza alınması emsal niteliği taşıyor” dedi.

Ne olmuştu?

LGBTİ aktivisti Kemal Ördek, 5 Temmuz 2015 Pazar gecesi Ankara’daki evinde cinsel saldırıya uğramış, "Şu Lut kavmi de bir türlü bitmedi" diyen polise "Biz erkek adamız memur bey, siz bizim halimizden anlarsınız" dediği iddia edilen saldırganlar serbest bırakılmıştı. 

Ördek ayrıca bir polis memurunun “Şu Lut Kavmi de bir türlü bitmedi ya” diyerek içeri girdiğini, polislerden birinin yüksek sesle ‘Bunlar Gezi’de Hükümet’e karşı ayaklandılar’ dediğini, ifadesini alan polisin ise "Sen tecavüze uğramadın ki, nereden çıkarıyorsun bunu" dediğini söylemişti.

Üç saldırganın nitelikli cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit ve cebir ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 27 Ekim 2015’te başlanmıştı.

Avukatları, saldırı günü Ördek’in götürüldüğü karakolda görevli polis memurları hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.

Saldırının ardından yaklaşık 36 saat boyunca Ördek’i telefonla arayarak iletişim kurmaya devam etmeleri nedeniyle, üç saldırganın “huzur ve sükun bozma suçu”ndan yargılandığı davada ise saldırganlardan biri 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, hapis cezası 3 bin liralık adli para cezasına çevrilmişti. 

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