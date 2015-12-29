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LGBTİ aktivisti Zeliş Deniz'in ardından annesi Neriman Deniz de hayatını kaybetti

Neriman Deniz, İnsan Hakları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyordu

29 Aralık 2015 20:07

Geçtiğimiz Eylül ayında Çanakkale’de geçirdikleri bir trafik kazasında arkadaşları Boysan Yakar ve Mert Serçe ile birlikte yaşamını yitiren LGBTİ aktivisti, feminist  Zeliş Deniz’in annesi Neriman Deniz, bugün hayatını kaybetti. Neriman Deniz İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) kurucu üyelerindendi.

 

“Barış geldi mi ?' diye sordu son anlarını insanların sıcaklığı ile tütsülerken"

 

Neriman Deniz'in oğlu İlke Deniz, annesinin vefat haberinin ardından sosyal medyada şu mesajı paylaştı: 

Annem Neriman Denizi KAYBETTİK…

Kısa bir süre önce öğrendiğimiz kanser hastalığının vücudunu sarması sonucunda kendi tabiri ile “Kansere Karşı Savaşımı ve Mücadelesinde” yitirdik. Belleği gökyüzüne kanat çırparken son anına kadar kendini bağlı bulduğu değerlerin peşinde koşarak ayrıldı aramızdan. Yaşamını “savaşım” üzerine inşa ederken, bilincinde somutlaşanlar döküldü ağızından belleğinin çırptığı kanatların rüzgârıyla. “Barış geldi mi ?” sorusunu sordu son anlarını insanların sıcaklığı ile tütsülerken. “Oldu” dedik… Evet, hayatını kendi kabuğunda yaşamayan bir “insan” a yakışır biçimde kendi kendini uğurladı yitirdiklerinin yanına. 

 

Cenaze Bahçelievler Mehmet Ülker Camii’den kaldırılacak

 

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Neriman Deniz’in cenazesi yarın (30.12.2015) öğlen saatinde İstanbul Bahçelievler Mehmet Ülker Camii’den kaldırılacak.

 

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