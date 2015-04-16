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LGBTİ aktivisti Levent Pişkin'e, Erdoğan'a hakaretten 10 bin lira ceza

Pişkin, hakkında açılan 'hakaret' davasında da '1500 lira' para cezasına çarptırılmıştı

16 Nisan 2015 20:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde LGBTİ aktivisti Av. Levent Pişkin’e açtığı tazminat davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, Erdoğan'ın “Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben dört dörtlük bir Alevi’yim” açıklaması üzerine yazdığı, "Erdoğan’dan ‘dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz’ açıklaması bekliyorum. Öptüm. #AnayasadaLGBT” tweet'i sebebiyle, Pişkin’in 10bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
 
KaosGL'nin haberine göre, Erdoğan daha önce de attığı bir tweeti gerekçe göstererek Pişkin hakkında “hakaret” davası açmış ve Pişkin 1500 TL para cezasına çarptırılmıştı. Aynı tweet sebebiyle açılan tazminat davasında ise Pişkin’in 50 bin lira tazminat ödemesi talep edilmişti.
 
Ceza davasının ardından Pişkin’e destek amacıyla yapılan basın açıklamalarının da delil olarak yer aldığı tazminat davasında, Erdoğan’ın “onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiği; kişilik haklarına saldırıldığı” savunularak 10 bin lira manevi tazminat cezası verildi.

 

'Cinsel yönelimin hakaret olarak sayılmasını da kolaylaştıran bir karar'


 
Cezayı KaosGL.org’a değerlendiren Levent Pişkin, “Bu karar ifade özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Aynı şekilde cinsel yönelimin hakaret olarak sayılmasını da kolaylaştıran bir karar ile karşı karşıyayız. Cümlelerim tam olarak okunduğu vakit neyi kast ettiğim çok açık. Eşcinselliği aşağılayan bir karar verildi” dedi.
 
Levent Pişkin, Başbakan Erdoğan’ın “Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben dört dörtlük bir Alevi’yim” açıklaması üzerine Twitter’dan “Erdoğan’dan ‘dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz’ açıklaması bekliyorum. Öptüm. #AnayasadaLGBT” yazmış, Başbakan Erdoğan da Pişkin hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikâyetçi olmuştu.

 

Pişkin de Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

 

Savunmasında “ibne”nin hakaret değil cinsel yönelim ifadesi olduğunu söyleyen Levent Pişkin ise cinsel yönelimini hakaret addettiği için Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Pişkin’in suç duyurusu işleme konulmazken, Erdoğan’ın açtığı dava sonucunda Pişkin, yazılı iletiyle hakaret suçundan (125/2) alt sınırla 2 ay 15 gün karşılığı 1500 lira para cezasına çarptırılmıştı.
 
Davaya bakan hakim davanın ilk duruşmasında hâkim Pişkin’e “Korkma, biz 17 Aralık davasının hâkimiyiz. Özgürce anlat,” demiş, 25 Mart’ta görülmesi beklenen ikinci celse ertelenerek davada hâkim değişikliğine gidilmişti. 
 
Erdoğan, ceza davasını kazanmasının ardından Pişkin’e bir de tazminat davası açarak kendisine 50 bin lira ödemesini istemişti. 

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