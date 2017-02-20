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Yaşam

LGBTİ aktivisti Bulut Öncü trafik kazasında hayatını kaybetti

Öncü'nün cenazesi yarın memleketi Konya'da toprağa verilecek

20 Şubat 2017 18:38

LGBTİ aktivisti Bulut Öncü İstanbul’da bindiği ticari taksinin trafik kazası geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Öncü’nün cenazesi 21 Şubat Salı günü memleketi Konya’dan kaldırılacak. 

Öncü, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus Fonu’nda çalışmıştı. Öncü, Sivil Düşün projesi kapsamında Belçika’dan Uluslararası Danışmanlık Uzmanlığı (ICE) çalışıyordu. Sivil toplumun farklı alanlarında gönüllü ve profesyonel olarak çalışmalar yürüten Öncü, özellikle cinsel sağlık alanındaki çalışmalarıyla biliniyordu.Öncü aynı zamanda 3H Hareketi üyesiydi.

“Muhtemelen bir pazar akşamı öleceğim…”

Öncü, 12 Şubat’ta Twitter adresinden “Muhtemelen bir pazar akşamı öleceğim” mesajı paylaşmıştı.

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Bulut ÖncüLGBTİ aktivistitrafik kazasıİstanbul
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