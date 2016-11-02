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Yaşam

LGBTİ aileleri ve yakınlarının derneği LİSTAG kapandı

"Ancak; LGBTİ Aile ve Yakınlarına destek vermeye, toplumda farkındalık yaratma çalışmalarına… 'Boysan’ın Evi' inde devam ediyor"

02 Kasım 2016 20:05

LGBTİ aileleri ve yakınlarının kurucusu olduğu LISTAG derneği faaliyetlerine son verdi. 

Gzone'un haberine göre, hem Meclis’te hem de toplumsal alanlarda LGBTİ ailelerini doğru bilgilendirmeyi amaçlayan LISTAG’ın kurucu üyelerinden, Eylül 2015’te elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Boysan Yakar’ın da annesi olan Sema Yakar, derneğin kapanmasının sebebini ve çalışmalarının devam ettiğini yazdığı şu mektupta anlattı:

Yönetim Kurulunun bu görevi yürütememesi ve yerine yeni görev alacak kişilerin çıkmaması nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

Listag Derneğinin kapanış sürecini izlediği bu günlerde tasfiye olduğu bilgisini duyurmak Listag Derneği üyelerine ve destekçilerine resmi bir zorunluluktur.

Bu durumun yanlış anlaşmalara ve karışıklıklara sebep olmaması adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. 2004 yıllarında Boysan’ın beni Lambda’ya götürmesi benim bu hareket ile tanışmama vesile oldu…

Bir çoklarınızın da tanık olduğu gibi, 2008 yılında bir araya gelen birkaç kişi ile Listag ilk tohumunu atarak bu sürece eklenen arkadaşlaşlarla da büyümüş, toplumda ve Lgbti hareketinde kendini var etmiştir.

Bu bir gönüllük çalışmasıdır… İnanıyorum ki; daha da çoğalarak, bu yola gönül veren arkadaşlarımız ile harekette çok ihtiyaç duyulan bu alan da çalışmaya ve var olmaya devam edeceğiz.

Listag Derneği kapanmış olabilir. Ancak; LGBTİ Aile ve Yakınlarına destek vermeye, toplumda farkındalık yaratma çalışmalarına… “Boysan’ın Evi” inde devam ediyor.

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