LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği’nden Onur Haftası videosu: Biz Buradayız

LİSTAG LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği, bu yıl #BenNeredeyim temasıyla gerçekleşen 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için #BizBuradayız diyerek video hazırladı.

Aileler ve yakınlar, “LİSTAG olarak 2008 Onur Haftası Yürüyüşü’ne katıldığımızda çok ürkektik; kendimizi şapkalarımızın, güneş gözlüklerimizin arkasına gizlemiş olsak da ‘Çocuğumun Derneğine Dokunma!’ yazan dövizler taşıyacak kadar yürekliydik. Bir sonraki sene ilk LİSTAG pankartımızı yaptığımızda çocuklarımız bizi hemen kortejin önüne aldı ve ondan sonraki senelerde sadece İstanbul’da değil Türkiye’de birçok şehirde ve yurtdışında bir dolu Onur Yürüyüşünde LGBTİ+ çocuklarımızın ve yakınlarımızın hep yanında olduk. ‘Annenim Yanındayım / Babanım Yanındayım’, ‘Lafı olan bana konuşsun , ben annesiyim’ yazan dövizlerimiz hep akıllarda... 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında çocuklarımız bu sene #BenNeredeyim diye sormuş, yanıtımız videoda!” açıklamasıyla paylaştığı videoyla #BizBuradayız dedi.