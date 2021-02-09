LGBT+: Napoli Belediyesi, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan LGBT+ bireyler için sığınma evi açtı

İtalya'da Napoli Belediyesi, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan LGBT+ bireyler için bir sığınma evi açtı. Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris tarafından açılışı yapılan sığınma evi, LGBT+ derneklerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından yönetilecek.

"LGBT+ Kültürleri ve Sığınma Evi" adı verilen kuruluş, bir sosyo-kültürel merkez ve şiddet mağdurları için konukevinden oluşuyor.

Sığınma evi; şiddet, taciz, ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalan LGBT+ bireylere hizmet verecek.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris, belediyeye ait sığınma evinin İtalya'da türünün tek örneği olduğunu söyledi.

Luigi De Magistris, "Bugün haklar, özgürlükler ve adalet için olağanüstü bir gün" dedi.

De Magistris, "Bu bina, değişimin göstergesi. Şehrimiz duygulara, kardeşliğe, dayanışmaya, adalete ve zor durumdaki kişilere el uzatmaya inanıyor" diye konuştu.

Sığınma evinin işletmesinden sorumlu olacak dernekler de bu projenin "İtalya ve Akdeniz'de medeni hakların korunması" çabalarını güçlendireceğini belirtti.

Projeye dahil olan Antinoo Arcigay Napoli Derneği de sığınma evinin, "hoşgörüsüzlük ve nefret mağdurlarının yanı sıra, Covid mağdurlarını da ağırlayacağını" belirtti.

Dernek, koronavirüs salgınının ağırlıkla, en savunmasız durumdaki kişileri etkilediğine dikkat çekti.

İtalya, Batı Avrupa ülkeleri arasında LGBT+ hakları açısından son sıralarda

İtalya'da eşcinsel çiftlere "medeni birliktelik" adı altında hukuki statü verilmesini sağlayan yasa 2016'da kabul edilmişti.

Katolik Kilisesi'nin güçlü nüfuza sahip olduğu ülkede bu karar tarihi bir dönüm noktası olsa da İtalya halen Batı Avrupa ülkeleri arasında LGBT+ hakları açısından sonlarda geliyor.

Avrupa Birliği kurumlarınca 2019'da yapılan bir Eurobarometer anketine göre, İtalya'da LGBT+ bireylerin kabul oranı ve eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olması gerektiğini söyleyenlerin oranı, Avrupa ortalamasının altında.