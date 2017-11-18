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Dünya

LGBT karşıtı meclis üyesi eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Kasım (DHA) - LGBT karşıtı kampanyalarda yer alan Ohio Millet Meclisi üyesi, ofisinde eşcinsel ilişki esnasında yakalanmasının ardından istifa etti

18 Kasım 2017 17:43

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Kasım (DHA) - LGBT karşıtı kampanyalarda yer alan Ohio Millet Meclisi üyesi, ofisinde eşcinsel ilişki esnasında yakalanmasının ardından istifa etti.
ABD\'de bulunan Ohio eyaletinin Cumhuriyetçi Millet Meclisi üyesi Wes Goodman, LGBT karşıtı kampanyalarda yer alıp aile değerlerini savunmasının ardından ofisinde başka bir erkekle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Yine Ohio\'da bulunan ve kürtaj karşıtı bir kampanyanın başkanı bir kadınla evli olan Goodman, başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi halk tarafından duyulduktan sonra görevinden istifa etti.
Colombus Dispatch\'in haberine göre, Goodman\'ın ofisinde mecliste çalışmayan başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini gören bir tanık, olayı Ohio Özel Kalem Müdürü Mike Dittoe ile paylaştı. Dittoe\'nin durumu Ohio Cumhuriyetçi Sözcüsü Cliff Rosenberg\'le paylaşmasının ardından yapılan toplantıda Rosenberg ve Goodman iddialar hakkında görüştü.
Kampanyası süresince aile değerlerinin öneminden bahseden ve evliliğin bir erkek ve kadın arasında gerçekleşmesinin kutsal olduğunu savunan Goodman, iddialar üzerine yapılan toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 33 yaşındaki Goodman\'ın istifası üzerine Cliff Rosenberg konuyla ilgili, \"Goodman\'ın ofisinde gerçekleşen uygunsuz davranışların detaylarını dün öğrendim. Daha sonra kendisiyle görüştüğümde Goodman iddiaları doğruladı. Bu sebeple kendisi, ailesi ve enstitü için istifa etmesinin en doğru hareket olduğu kararına vardık\" dedi.
Geçen yıl Ohio\'nun kuzeyinde yer alan 87. Bölge Temsilcisi seçilen Goodman istifasında, yarı yolda bıraktığı herkesten özür diledi ve ailesi ve kendisi için mahremiyet istediğini söyledi.

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