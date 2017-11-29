LGBT bireylere uyarı: Rusya'daki Dünya Kupası'nda dikkatli olun

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Avrupa\'da Irkçılığa Karşı Futbol (Football Against Racism in Europe / Fare) örgütü, Rusya\'da gelecek yaz gerçekleşecek olan Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında, LGBT taraftarlarının toplum içinde \"el ele tutuşmak\" gibi hareketlerin sakıncalı olabileceği uyarısı yaptı.

Rusya\'daki karşılaşmalar sırasında LGBT taraftarlarının \"el ele tutuşmak\" gibi halka açık yerlerde samimi davranmaları hakkında bir uyarı yayınlamaya hazırlanan Fare\'in Yöneticisi Piara Powar, uyarının, etkinlikteki yabancı veya yerli bütün LGBT taraftarlarını kapsayacağına dikkat çekti ve ekledi:

\"Hazırlamakta olduğumuz kılavuz, LGBT toplumunu kabul etmeyen bir ortamda homoseksüel insanların güvenliği için yayınlanacak.

\"Aynı uyarı etnik azınlık grupları için de geçerli.

\"Dünya Kupası\'na gidebilirsiniz fakat orada dikkatli olmanız gerekiyor.

\"Hangi şehirde olduğunuza bağlı olarak, Rusya sokaklarında el ele yürüyen iki homoseksüel birey olarak saldırıya uğrayabilirsiniz.\"

Powar, İngiliz ve Alman taraftarları adına, 2018 Haziran ayında başlayacak olan Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında stadyumlarda, LGBT toplumunun simgelerinden biri olan gökkuşağı bayrakları kullanma konusunda Uluslararası Futbol Federasyonu\'yla (FIFA) görüştüğünü söyledi.

Politik ifadeler içeren bayrakların stadyumlarda kullanılması yasak olsa da Powar, gökkuşağı bayraklarının politik bir durumu simgelemediğini ve bu sebeple stadyumlar içerisinde kullanılmasına izin verilebileceğini umduğunu söyledi ve şöyle açıkladı:

\"Yayınlanacak olan kılavuzda aynı zamanda Rusya\'da LGBT bireylerinin durumu hakkında da bilgiler verilecek.

\"Ülkedeki LGBT toplumuyla ilgili olan sorunlar halkı rahatsız eden bir durum değil çünkü Rusya\'daki LGBT bireylerinin kapalı ve gizli bir hayatı var.

\"LGBT bireylerinin Dünya Kupası sırasında dikkatli olması uyarısını verme sebebimiz FIFA yönetmeliğinde homofobik davranışlar için bir ceza bulunmamasından kaynaklanıyor.

\"Fakat biz Fare olarak defalarca bu kuralın değişmesini gerektiğini söyledik.

\"FIFA\'nın bu tarz durumlarda harekete geçilebileceği mesajını vermesi önemli bir bakış açısı yaratabilir.\"

Homoseksüel olmanın yasak olmadığı, ancak, yasal olarak okullarda homoseksüelliğin öğretilmesinin yasak olduğu Rusya\'da hükümet konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. (Fotoğraflı)