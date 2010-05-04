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Ekonomi

LG 590 milyon dolar kar açıkladı

LG Electronics, 2010 yılının ilk çeyreğinde 590 milyon dolar net kar elde ettiğini açıkladı.

04 Mayıs 2010 03:00

T24-  LG Electronics'in (LG) 2010 yılının ilk üç ayında 590 milyon ABD Doları (675 milyar Güney Kore Wonu) net kar elde ettiği bildirildi.


Konuya ilişkin açıklamaya göre, LG yılın üç aylık döneminde konsolide 11,9 milyar ABD Doları (13,7 trilyon Güney Kore Wonu) satış, 462 milyon ABD Doları (529 milyar Güney Kore Wonu) işletme karı elde etti.


Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarında ABD Doları bazında yüzde 28 (Güney Kore Wonu bazında yüzde 3,7), işletme karında ABD Doları bazında yüzde 26 (Güney Kore Wonu bazında yüzde 2,6) artış kaydeden LG'nin 2010 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin net karı, önemli bir artışla 590 milyon ABD Dolarına (675 milyar Güney Kore Wonu) ulaştı.

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